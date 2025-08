Gemona uomo ucciso e smembrato | Quello che ho fatto è mostruoso La madre ammette l’omicidio

Il suo interrogatorio continuerĂ oggi, poi sarĂ sentita la convivente. L'udienza di convalida dell'arresto dovrebbe tenersi lunedì.

Tragedia a Gemona del Friuli: perde la vita in scooter un uomo di 51 anni - ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale all’alba in via della Cartiera. Un grave incidente si è verificato alle prime luci del mattino di oggi, 21 giugno, a Gemona del Friuli, causando la morte di Leandro Zanussi, 51 anni, residente a Trasaghis.

Omicidio a Gemona, uomo trovato morto in casa - Un uomo è stato trovato senza vita all’interno di un’abitazione in via dei Lotti, a Gemona del Friuli, nella mattinata di oggi, giovedì 31 luglio.

Gemona del Friuli (Udine), uomo ucciso e fatto a pezzi: madre e compagna confessano l’omicidio - Il corpo di Alessandro Venier, 35 anni, è stato ritrovato smembrato nella cantina di casa. Le due donne avrebbero coperto i resti con calce viva

