Gemona la mamma | Ho ucciso mio figlio gesto necessario Cosa emerge

Un gesto "mostruoso" ma "necessario". Cos√¨ Lorena Venier ha definito la barbara uccisione di suo figlio Alessandro Venier, prima avvelenato e poi fatto a pezzi con un'accetta. Il corpo dell'uomo di 35 anni √® stato poi¬†nascosto sotto la calce nella¬†cantina nella casa di Gemona, in provincia di Udine, dove mamma e figlio vivevano insieme alla compagna di lui, la colombiana¬† Mailyn Castro Monsalvo, 30 anni¬†e anche lei indagata. L'autrice materiale dell'assassinio per√≤ sembra essere la sola Lorena, stimata caposala nell'ospedale locale, e questo non pu√≤ non sconvolgere proprio come le sue parole. La donna, per circa tre ore, ha parlato davanti al magistrato, spiegando nel dettaglio ci√≤ che √® accaduto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Gemona, la mamma: "Ho ucciso mio figlio, gesto necessario". Cosa emerge

«Sono stata io e so che ciò ho fatto è mostruoso»: è quanto ha ammesso, di fronte al magistrato che la stava interrogando, Lorena Venier, la donna di 61 anni, di Gemona (Udine), che ha confermato di aver ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessandro, di 35 anni.

Ucciso e fatto a pezzi dalla mamma a Gemona, il legame con la compagna di lui alla base del delitto

