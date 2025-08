Gemona il cadavere di Alessandro coperto dalla calce per coprire l'odore | per la Procura c'è premeditazione

La Procura di Udine ha contestato il reato di omicidio volontario e all'occultamento di cadavere con l'aggravante della premeditazione a Lorena Venier e Marylin Castro Monsalvo, ovvero madre e compagna della vittima Alessandro Venier. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La confessione, il movente e l'elemento della premeditazione - La calce viva è stata acquistata per eliminare il cadavere: prima o dopo il delitto? Da rainews.it