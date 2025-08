Gemona il 35enne ucciso e fatto in 3 pezzi | omicidio forse per evitare andasse in Colombia | La madre al pm | Ho fatto cosa mostruosa

Dalle indagini emerge un quadro di forte disagio familiare: la madre della vittima era l'unica a portare a casa uno stipendio. Ed è andata regolarmente al lavoro dopo il delitto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

