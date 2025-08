Gemona confessa la madre del 35enne ucciso e smembrato | Quello che ho fatto è mostruoso

Lorena, la madre di Alessandro Venier, l’uomo ucciso e fatto a pezzi a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, ha confessato: è stata lei l’autrice dell’efferato omicidio che ha scosso la comunitĂ . La donna lo ha confermato durante l’interrogatorio condotto dal sostituto procuratore di Udine, Giorgio Milillo. Come riportato da Repubblica, la 61enne ha affermato: «Sono stata io e so che ciò che ho fatto è mostruoso». Il suo avvocato, Giovanni De Nardo, ha affermato: «La mia assistita ha reso piena confessione di fronte al sostituto procuratore che l’ha interrogata. Come si può immaginare, era visibilmente scossa per la crudeltĂ della sua azione e per la contrarietĂ a qualsiasi regola naturale del suo gesto». 🔗 Leggi su Lettera43.it

