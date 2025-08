Gemona Alessandro Venier ucciso da compagna e madre | Non ha apparecchiato la tavola

Avevano una bambina di 6 mesi Alessandro Venier, e la compagna, di origine colombiana. La donna, insieme alla madre di lui (e non di lei come prima indicato), sono state arrestate per l‚Äôomicidio del 35enne, trovato a pezzi in un bidone in cantina nella casa della coppia a¬†Gemona, in provincia di Udine. A chiamare i carabinieri sono state proprio le due donne che domani verranno sentite dal magistrato. Sono ora in corso le indagini per ricostruire la dinamica e il movente.¬† Un delitto ‚Äúgravissimo, raccapricciante, che di fatto priva dell‚Äôintera famiglia una bambina di soli sei mesi‚ÄĚ. Cos√¨ Dusy Marcolin, presidente della Commissione pari opportunit√† del Fvg (Crpo), commenta la terribile notizia che giunge da¬† Gemona ¬†del Friuli, dove un uomo di 35 anni √® stato ucciso e la madre e la compagna sono state arrestate. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Gemona, Alessandro Venier ucciso da compagna e madre: ‚ÄúNon ha apparecchiato la tavola‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: alessandro - venier - compagna - madre

Alessandro Venier trovato morto in casa a 35 anni: si indaga per omicidio - GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - Sarebbe riconducibile a un omicidio la morte di un uomo scoperta nella mattinata di giovedì 31 luglio a Gemona del Friuli.

Alessandro Venier ucciso, fatto a pezzi e nascosto in garage dentro un bidone ricoperto di calce: indagini sulla mamma del 35enne e la compagna - GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - Sarebbe riconducibile a un omicidio la morte di un uomo scoperta nella mattinata di giovedì 31 luglio a Gemona del Friuli.

Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna: la coppia aveva appena avuto un figlio. Il corpo nascosto in cantina - Ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna. Sarebbe morto così Alessandro Venier, un uomo di 35 anni il cui cadavere è stato rinvenuto stamattina in un'abitazione a.

Sarebbero state la compagna e la madre della vittima a uccidere Alessandro Venier, 35 anni, trovato morto, fatto a pezzi, nella cantina della propria abitazione a Gemona (Udine). Le due donne - a quanto si apprende da fonti qualificate autorizzate dal magistr Vai su Facebook

Omicidio Gemona, Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi da compagna e madre per cena non preparata, ipotesi avvelenamento con farmaci Vai su X

Omicidio a Gemona, Alessandro Venier fatto a pezzi da madre e compagna: la lite per apparecchiare la tavola; Delitto di Gemona, interrogata la madre di Venier. Indagini nella villetta: cosa sappiamo; Estate in diretta 2025 - Ucciso e fatto a pezzi, madre e compagna confessano - 31/07/2025 - Video.

Alessandro Venier fatto a pezzi con un'ascia da madre e compagna, il giallo sul movente e i motivi futili: non aveva preparato la cena. Cosa non torna - Quel che restava del corpo di Alessandro Venier era nascosto in un vecchio bidone sistemato in cantina. Da msn.com

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi a Gemona. «La cena non è pronta», la lite con madre e compagna (poi fermate). Cosa non torna - Orrore a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, nella tranquilla borgata di Taboga. ilmessaggero.it scrive