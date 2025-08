Gaza Trump glissa sulla parola genocidio alla domanda di un giornalista | Situazione terribile abbiamo inviato $60mln per il cibo – VIDEO

Trump nega che la responsabilit√† della carestia nel genocidio in corso sia di Israele. Secondo lui, parte della responsabilit√† ricade su Hamas: ‚ÄúParte del problema √® che Hamas sta prendendo i soldi e sta prendendo il cibo‚ÄĚ ‚ÄúQuello che sta accadendo a Gaza √® terribile, e la gente √® molto affam. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Trump glissa sulla parola ‚Äúgenocidio‚ÄĚ alla domanda di un giornalista: ‚ÄúSituazione terribile, abbiamo inviato $60mln per il cibo‚ÄĚ ‚Äď VIDEO

In questa notizia si parla di: gaza - trump - genocidio - terribile

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale continua a evolversi con decisioni e mosse inaspettate da parte di Benjamin Netanyahu e Donald Trump, due esponenti che hanno segnato momenti cruciali negli ultimi mesi.

Donald Trump e Abu Mazen: Incontro in Arabia Saudita per discutere di Gaza - Secondo la tv egiziana al Ghad, durante la sua visita in Arabia Saudita, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen, martedì 13 maggio.

Donald Trump insiste: gli Usa dovrebbero ‚Äúprendere‚ÄĚ Gaza e trasformarla in una ‚Äúzona di libert√†‚ÄĚ - Il presidente Donald Trump ha ribadito oggi dal Qatar, dove si trova in visita ufficiale per la seconda tappa del suo tour diplomatico nel Golfo, che gli Stati Uniti dovrebbero ‚Äúprendere‚ÄĚ la Striscia di Gaza, devastata dalla guerra in corso da oltre 19 mesi tra Israele e Hamas, e trasformarla in una ‚Äúzona di libert√†‚ÄĚ.

"Quello che succede a Gaza non è una guerra, ma un vero e proprio sterminio. E voi siete complici del genocidio del popolo palestinese": così il deputato... Vai su Facebook

Gaza, Trump: ¬ę√ą genocidio? La situazione l√¨ √® orribile. La gente muore di fame¬Ľ; Gaza, Trump: √ą genocidio? La situazione l√¨ √® orribile. La gente muore di fame; Onu: da maggio a Gaza 1.373 uccisi mentre cercavano cibo. Hamas: nessun accordo finch√© ci sar√† fame - Media: arrestato e poi rilasciato imam moschea Al-Aqsa.

Gaza, Trump: «È genocidio? La situazione lì è orribile. La gente muore di fame» - Così Donald Trump ha replicato a un giornalista che gli ha chiesto se fosse d'accordo con la definizione di "g ... Si legge su msn.com

Gaza e la crisi come detonatore per un nuovo 11 settembre negli Usa: l'allarme - L'aggravarsi della crisi umanitaria a Gaza potrebbe scatenare un attacco terroristico in stile 11 settembre sul suolo statunitense, è l'allarme lanciato sul Telegraph da un alto funzionario repubblica ... Secondo informazione.it