Gaza svelato il mistero degli aiuti Onu che non arrivano Israele non c’entra i miliziani palestinesi li rubano

Il mistero degli aiuti dell’Onu ai palestinesi della Striscia di Gaza che non arrivano a destinazione forse trova una risposta nelle carte delle Nazioni Unite. Erede di una risoluzione approvata nel pieno della crisi, il sistema delle Nazioni Unite UnOps–Un2720 è diventato in pochi mesi l’ infrastruttura amministrativa e tecnica attraverso cui passa (o dovrebbe passare) la gran parte degli aiuti diretti a Gaza. La sua origine è la Risoluzione 2720 del Consiglio di Sicurezza, adottata il 22 dicembre 2023, che ha chiesto al Segretario generale di istituire un meccanismo capace di facilitare, coordinare, monitorare e verificare l’ingresso dei beni umanitari nella Striscia tramite Paesi non parte al conflitto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gaza, svelato il mistero degli aiuti Onu che non arrivano. Israele non c’entra, i miliziani palestinesi li rubano

