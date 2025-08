Gaza scrittore israeliano Grossman | In corso un genocidio l’occupazione dei territori palestinesi del 1967 ci ha fatto perdere la ragione

"Per molti anni mi sono rifiutato di utilizzare questa parola. Ora però, dopo le immagini che ho visto, quello che ho letto e ciò che ho ascoltato da persone che sono state lì, non posso trattenermi dall'usarla", ammette lo scrittore Anche il giornalista israeliano David Grossman ammette che.

