Gaza schiaffo della Slovenia alla pavida Ue | è il primo stato dell’Unione a vietare l’import export di armi con Israele

La Slovenia rompe gli indugi e con un atto unilaterale dirompente ha vietato ieri tutte le importazioni, le esportazioni e il transito sul proprio territorio di armi da e verso Israele, diventando così il primo paese Ue a vietare la vendita di armamenti al governo di Tel Aviv. Il premier Golob l’aveva detto: “O l’Ue agisce entro luglio, o facciamo da soli”. La decisione del primo ministro Robert Golob “attua i ripetuti impegni assunti durante il vertice del Consiglio europeo di giugno”, si legge nella nota del governo sloveno. In quella sessione, Golob aveva infatti “chiarito che se l’Ue non avesse adottato misure concrete entro metà luglio, la Slovenia avrebbe agito in modo indipendente”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Gaza, schiaffo della Slovenia alla pavida Ue: è il primo stato dell’Unione a vietare l’import/export di armi con Israele

In questa notizia si parla di: primo - slovenia - vietare - armi

LIVE Italia-Slovenia 22-17, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: Zandalasini regale nel primo quarto, già 10 punti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-17 GRAN MOVIMENTO DI ANDRE’! Evita il raddoppio e anche i passi per appoggiare! Inizia il secondo quarto.

La Slovenia interrompe il commercio di armi con Israele. È il primo paese europeo: «L’Ue non è stata in grado di adottare misure concrete» - La Slovenia sarà il primo Paese dell’Unione Europea a vietare il commercio di armi con Israele. Lo ha annunciato oggi il governo di Lubiana, spiegando la decisione con la volontà di reagire in modo concreto al conflitto in corso nella Striscia di Gaza.

Slovenia primo Paese europeo a bloccare ogni commercio di armi con Israele: “L’UE fa niente, è vergognoso” - La Slovenia è il primo Paese UE a vietare completamente commercio e transito di armi con Israele, denunciando l'inazione dell’UE dopo quasi due anni di guerra a Gaza.

La Slovenia ha annunciato che vieterà il commercio di armi con Israele a causa della guerra a Gaza. Con il decreto governativo adottato il 31 luglio “la Slovenia è il primo paese europeo a vietare l’importazione, l’esportazione e il transito di armi da e verso Isr Vai su Facebook

La decisione, promossa dal primo ministro #RobertGolob, punta a vietare l'esportazione, l'importazione e il transito di armi e attrezzature militari tra il governo sloveno e quello di israeliano. #Slovenia #Gaza #Israele Vai su X

La Slovenia è il primo Paese Ue a vietare commercio armi con Israele; La Slovenia è il primo paese dell'UE a vietare il commercio di armi con Israele a causa della guerra a Gaza; La Slovenia vieta il commercio di armi con Israele: “L’Ue è troppo divisa per farlo, è….

La Slovenia diventa il primo Ue a vietare il commercio di armi con Israele - Fopo il riconoscimento dello Stato palestinese nel Giugno del 2024 la Slovenia diventa il primo Paese dell'Unione a vietare il commercio di armi con Israele #EuropeNews ... Da msn.com

La Slovenia vieta il commercio di armi con Israele: “L’Ue è troppo divisa per farlo, è vergognoso” - export di armi verso Israele, definendo "vergognoso" l'immobilismo dell'Unione Europea ... ilfattoquotidiano.it scrive