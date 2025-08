Gaza pressing su Israele | Berlino apre al riconoscimento Roma non cede

Il governo italiano respinge qualunque possibilità di isolamento, rimanendo ferma sulla sua idea: il riconoscimento della Palestina mentre Hamas è ancora presente nella Striscia è controproducente. Via libera a nuovi aiuti da 5 milioni di euro, mentre Meloni vola prima in Tunisia e poi in Turchia alla ricerca di un suo posizionamento nello scacchiere internazionale. A Gaza c'è Witkoff impegnato con i sopralluoghi sui centri di distribuzione della Ghf: un'iniziativa israelo-americana che potrebbe rivelarsi fallimentare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, pressing su Israele: Berlino apre al riconoscimento, Roma non cede

In questa notizia si parla di: riconoscimento - gaza - pressing - israele

