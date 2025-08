Gaza media | Nuovo attacco Israele su Striscia 5 morti e 20 feriti

(Adnkronos) – Cinque morti e 20 feriti. E' il bilancio di un attacco israeliano nel quartiere di Shujaya nel nord della cittĂ di Gaza. Lo riporta al Jazeera, citando l'agenzia di Protezione civile di Gaza. Secondo l'emittente, le vittime si aggiungono alle almeno 24 persone uccise oggi, venerdì 1 agosto, dai raid dell'Idf nell'enclave. Le forze . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

