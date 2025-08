Gaza l’Onu denuncia | Gli aiuti non arrivano vengono bloccati da milizie armate

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale delle Nazioni Unite, migliaia di camion carichi di generi alimentari e medicinali sono stati intercettati prima di raggiungere la popolazione civile. La causa principale sarebbe l’azione di gruppi armati che sequestrano i convogli umanitari lungo il percorso.Il bilancio è allarmante: solo il 10% degli aiuti riesce a giungere a destinazione senza impedimenti. L’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, è giunto questa mattina a Gaza per ispezionare un centro di distribuzione degli aiuti umanitari situato a Rafah, secondo quanto riferito da Channel 12. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Gaza, l’Onu denuncia: «Gli aiuti non arrivano, vengono bloccati da milizie armate»

In questa notizia si parla di: aiuti - gaza - denuncia - arrivano

A Gaza un bambino su due è gravemente malnutrito: gli aiuti umanitari continuano ad essere bloccati - Lo standard globale per misurare la sicurezza alimentare ha lanciato un nuovo allarme: tutta la Striscia di Gaza è in emergenza alimentare diffusa.

Usa: daremo aiuti a Gaza senza Israele - 7.00 Gli Stati Uniti hanno annunciato che Israele non parteciperĂ al piano di distribuzione di aiuti alimentari alla Striscia di Gaza, dove il cibo scarseggia da quando Israele ha bloccato le consegne, oltre due mesi fa.

Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari» - Nel quadro dei contatti avviati sin dal Vertice G7 di Kananaskis a sostegno di un cessate il fuoco a Gaza, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha intensificato il dialogo con.

Lanci di aiuti “pericolosi”, igiene al collasso, l’esplosione di malattie gravissime. La denuncia di Raffaella Baiocchi di Emergency - Video Vai su Facebook

Gaza, l’Onu denuncia: «Gli aiuti non arrivano, vengono bloccati da milizie armate»; Hamas: nessuna ripresa dei negoziati finché a Gaza la situazione non migliora. Denuncia Onu: solo 260 camion di aiuti giunti a destinazione; Israele annuncia ripresa aiuti. Sa'ar a Tajani: Tregua umanitaria di un giorno.

Gaza, l’Onu denuncia: «Gli aiuti non arrivano, vengono bloccati da milizie armate» - Secondo quanto riportato dal sito ufficiale delle Nazioni Unite, migliaia di camion carichi di generi alimentari e medicinali sono stati intercettati Gaza, l’Onu denuncia: «Gli aiuti non arrivano, i c ... Da panorama.it

Gaza, ecco perché gli aiuti umanitari non arrivano: la maggior parte vengono rubati – I dati ONU - Il portale dedicato al monitoraggio evidenzia quante tonnellate di cibo non giungono a destinazione e perché L'articolo Gaza, ecco perché gli aiuti umanitari non arrivano: la maggior parte vengono rub ... msn.com scrive