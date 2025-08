Mentre Washington si sta preparando a lanciare un nuovo piano per la consegna di aiuti nella Striscia di Gaza, l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff ha visitato il centro di distribuzione degli aiuti della Gaza Humanitarian Foundation a Rafah, nel sud dell’enclave, accompagnato dall’ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee. Le tv israeliane hanno pubblicato una foto del convoglio di auto e sullo sfondo una folla di palestinesi in attesa per la distribuzione dei pacchi alimentari. La Casa Bianca ieri sera ha fatto sapere che Witkoff e Huckabee avrebbero ispezionato “i siti di distribuzione per definire un piano per consegnare piĂą cibo e incontreranno la popolazione locale di Gaza per ascoltare in prima persona la terribile situazione sul campo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, l’inviato Usa visita il centro aiuti di Rafah. “2 palestinesi uccisi prima del suo arrivo”. Onu: “1.373 morti da maggio mentre chiedevano cibo”