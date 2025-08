Gaza l' inviato di Trump oggi nella Striscia | Witkoff controllerà distribuzione aiuti

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - L'inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, si recher√† oggi nella Striscia di Gaza. Ad annunciarlo nella serata di ieri √® stata la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt spiegando che Witkoff, insieme all'ambasciatore statunitense Mike Huckabee, controller√† la distribuzione degli aiuti umanitari. Witkoff e l'ambasciatore Usa quindi "si recheranno a Gaza per ispezionare gli attuali siti di distribuzione e definire un piano per consegnare pi√Ļ cibo e incontrare gli abitanti di Gaza per ascoltare in prima persona la terribile situazione sul campo", ha affermato Leavitt. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Gaza, l'inviato di Trump oggi nella Striscia: Witkoff controller√† distribuzione aiuti

