“Ci sono dei coloni che stanno cercando di impedirci di fare questa diretta, per ora solo usando i clacson”, dice Lucia Goracci davanti alla telecamera. Poi la situazione si è fatta piĂą tesa e uno di loro “ci ha chiuso la via d’uscita con il suo pick-up. Ha cominciato a sgommare. Alla fondina aveva una pistola “, ha racconto a La Repubblica l’inviata del Tg3. “Oggi a Umm al Kheir ero a raccontare l’uccisione di Awdah Athaleen, da parte del piĂą impunito dei coloni, Ynon Levi – ha spiegato Goracci, che il 29 luglio stava realizzando un servizio con il suo operatore Ivo Bonato a poca distanza dall’insediamento di Carmel, sulle colline a sud di Hebron, nella Cisgiordania meridionale -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, l’inviata Rai interrotta dai coloni israeliani: “Uno di loro con la pistola ci ha bloccato”

