Gaza l' infinita corsa a ostacoli di Widad studentessa universitaria che cerca di lasciare la Striscia per tornare a studiare a Roma

Sono circa 88mila gli studenti gazawi senza accesso agli studi universitari. E lasciare per studiare all'estero è impossibile, tra borse di studio negate e problemi burocratici. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Gaza, l'infinita corsa a ostacoli di Widad, studentessa universitaria che cerca di lasciare la Striscia per tornare a studiare a Roma

