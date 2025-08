Gaza l’appello di oltre 3300 accademici | Bisogna riconoscere pubblicamente il genocidio in corso basta silenzio e inazione

Nella lettera si legge anche: “Il genocidio a Gaza è un test etico determinante per la comunitĂ sanitaria pubblica globale, gli scienziati sociali e le associazioni accademiche. Il silenzio non è un’opzione” Oltre 3300 accademici e professionisti della salute, molti dei quali italiani, lancia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, l’appello di oltre 3300 accademici: “Bisogna riconoscere pubblicamente il genocidio in corso, basta silenzio e inazione”

Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza, media: "Oltre 60 morti" | Idf ordina di evacuare i porti dello Yemen gestiti dagli Houthi - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Gaza in sofferenza, dramma umanitario. Oltre 60 morti nell’ultimo raid israeliano - Continuano la sofferenza di Gaza. Un dramma umanitario senza fine. Oltre 60 morti nell’ultimo raid israeliano The post Gaza in sofferenza, dramma umanitario.

Susan Sarandon e Mike Leigh e oltre 600 personalità firmano una lettera aperta che chiede alla BBC di trasmettere il documentario sui medici di Gaza - La vincitrice dell’Oscar Susan Sarandon, l’acclamato regista Mike Leigh e la direttrice di Channel 4 Lindsey Hilsum sono tra le oltre 600 personalità che hanno firmato una lettera aperta per sollecitare la BBC a trasmettere il documentario “Gaza: Medics Under Fire”.

InsideOver, 24 luglio 2025 Il 17 luglio, la band britannica Massive Attack ha annunciato sui social media la formazione di un'alleanza di musicisti che si oppone al genocidio in corso a Gaza e agli sforzi sistematici delle organizzazioni filo-israeliane per reprime Vai su Facebook

Rompere il silenzio su Gaza: le principali società scientifiche riconoscono il genocidio; “Bisogna riconoscere pubblicamente il genocidio a Gaza”: la lettera su Lancet; Nobel per la Pace dei bambini di Gaza, la Puglia ci crede. Le foto.

Stop The Silence: appello per rompere il silenzio sul genocidio a Gaza - Un movimento internazionale di accademici, professionisti della salute, ricercatori, attivisti e membri della società civile ha lanciato la campagna “Stop The Silence”, chiedendo alle istituzioni di r ... Da nurse24.it

Università Padova, rompere il 'silenzio selettivo' su Gaza - Con una lettera aperta pubblicata oggi su "The Lancet" l'Università di Padova lancia un appello alle istituzioni, alle associazioni professionali e accademiche nei settori dell'assistenza sanitaria, d ... ansa.it scrive