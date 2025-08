Gaza la testimonianza di Feryal | Siamo arrivati al punto in cui desideriamo un pezzo di pane

Il racconto della maestra 25enne: "Viviamo in condizioni di salute, di vita, di nutrimento e meteorologiche molto difficili". Nel 2024, la donna ha provato a proseguire il suo lavoro creando una scuola da campo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, la testimonianza di Feryal: "Siamo arrivati al punto in cui desideriamo un pezzo di pane"

A Cannes un film-testimonianza su Gaza - 22.14 Il cinema si mobilita per Gaza: la terza giornata a Cannes ha in programma un omaggio alla fotografa palestinese Fatima Hassuna, uccisa da un missile israeliano nella Striscia.

La testimonianza da Gaza sotto le bombe: “Gente stremata, chi è fortunato fa un pasto ogni 3 giorni” - “Qui la situazione è terribile, stanno invadendo la zona est di Gaza, stanno bombardando senza sosta”, le testimonianze a Fanpage.

Gaza, la testimonianza dalla clinica di Emergency: “I nostri infermieri non riescono a uscire di casa. Lavoriamo a fatica sotto le bombe” - I pesanti bombardamenti dell’esercito israeliano su Gaza della notte tra il 18 e il 19 maggio hanno messo a rischio anche il lavoro che i medici di Emergency porta avanti nell’area di Khan Younis, a sud della Striscia.

Gaza: una testimonianza diretta dalla zona di conflitto - La vita a Gaza è quotidianamente segnata da una realtà drammatica, dove le persone si trovano a dover affrontare bombardamenti incessanti e una mancanza di beni essenziali. Segnala tuobenessere.it