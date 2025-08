Gaza la disperata corsa dei palestinesi all' arrivo degli aiuti

Decine di palestinesi si sono precipitati a Zawaida dove nelle ultime ore sono piovuti dal cielo pacchi di aiuti umanitari, per lo più riso e farina. Il tutto mentre i valichi restano ancora chiusi. "È un'umiliazione totale. Moriamo solo per poter ottenere un sacco di riso o un chilo di farina per i nostri figli", ha detto Ahmed al-Mubasher, chiedendo alle nazioni di tutto il mondo di esercitare pressioni affinché vengano aperti i valichi di frontiera. Ahmed al-Khatib, altro padre di famiglia sfollato ha, invece, raccontato di essere stato derubato di un sacco di farina e che durante la colluttazione si è addirittura rotto un dente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, la disperata corsa dei palestinesi all'arrivo degli aiuti

