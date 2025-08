Gaza la calca per ore per un piatto di zupppa alle lenticchie

Milano, 1 ago. (askanews) - La Striscia di Gaza è sull'orlo della carestia, avvertono le agenzie delle Nazioni Unite, sulla base degli ultimi risultati del Sistema integrato di classificazione della sicurezza alimentare (Integrated Food Security Phase Classification System). Nella parte occidentale di Gaza City, decine di palestinesi aspettano per ore sotto il sole la zuppa di lenticchie preparata in una cucina comunitaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, la calca per ore per un piatto di zupppa alle lenticchie

