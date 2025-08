Gaza il rapporto del Washington Post | La Striscia è il luogo più pericoloso al mondo per un bambino Israele ne ha uccisi oltre 18mila

Un rapporto del Washington Post rivela una drammatica realtà : la Striscia di Gaza è il luogo più pericoloso al mondo per un bambino. Oltre 18.000 bambini palestinesi uccisi da quasi due anni di continua aggressione armata israeliana I bambini palestinesi di Gaza sono stati uccisi al ritmo di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, il rapporto del Washington Post: "La Striscia è il luogo più pericoloso al mondo per un bambino", Israele ne ha uccisi oltre 18mila

La poesia di Gaza come resistenza: questi versi colpiscono più di un rapporto sul genocidio - “Non c’è luce nella mia prigione / né sole né finestra / Non c’è nulla qui / Tranne il carceriere… una porta e le manette / Ho chiuso gli occhi ed è giunta la luce / Dall’amore per la mia patria nascono le cose / L’amore in prigione è la mia libertà / E la passione nella mia prigione è cielo / Sono in isolamento / E le penne sono vietate / Né inchiostro né carta / Il cuore scrive memorizza i versi / La poesia in prigione è luce e fuoco / La poesia nella mia prigione è nutrimento / È acqua e aria”.

Il Pd Abruzzo a Roma per la manifestazione pro-Gaza: "I rapporto con il governo di Israele vanno sospesi" - Il Partito democratico abruzzese sarà in piazza a Roma per Gaza per sostenere “con convinzione – annuncia – la decisione assunta dalle Regioni Puglia ed Emilia-Romagna, governate dal centrosinistra, di sospendere ogni rapporto istituzionale con l’attuale governo israeliano, responsabile di gravi.

Gaza, rapporto Onu: “Israele trasforma università della Striscia in sinagoghe e basi militari, cancellata identità palestinese” - L'ultimo rapporto dell'ONU condanna l'azione di Israele nella striscia di Gaza, accusato di compiere "una campagna di distruzione studiata" nei confronti dei palestinesi, partendo dall'eliminazione delle infrastrutture educative di Gaza È stato pubblicato nelle scorse ore l'ultimo rapporto de

Rapporti da fonti come Washington Post e FDD confermano che i leader vivono nel lusso in Qatar, accumulando mili

Il Washington Post pubblica tutti i nomi (che conosciamo) dei bambini morti a Gaza: sono più di 18mila,…; Gaza, 18.500 bambini palestinesi uccisi: l’elenco del Washington Post; Teheran contro Trump: Cambia sempre idea, è inaffidabile. Cia: Uranio arricchito sotto macerie - Giovedì Netanyahu riunirà ancora i ministri su Gaza.

Il Washington Post pubblica tutti i nomi (che conosciamo) dei bambini morti a Gaza: sono più di 18mila, “uno all’ora” - Alcuni erano nel loro letto, altri giocavano, circa mille non avevano ancora compiuto un anno ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

