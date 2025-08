Gaza il gas e l’illusione di uno Stato Palestinese

Le prospettive per uno Stato palestinese stanno letteralmente crollando sotto i nostri occhi". Sono le parole pronunciate ieri dal primo ministro canadese, Mark Carney, che sintetizzano la decisione di Ottawa di seguire l'esempio di Francia, Regno Unito e un lungo elenco di Paesi. La svolta arriva la scorsa settimana con il fallimento dei negoziati tra

Guerra in M.O., Trump valuta riconoscimento Stato palestinese senza Hamas. Ma Washington smentisce - Prosegue senza sosta, al 583° giorno, il conflitto tra Israele e Hamas, che nel frattempo ha assunto dimensioni regionali coinvolgendo Libano, Siria, Iran e Yemen.

Huckabee smentisce il Jerusalem Post: “Trump non riconoscerà lo Stato palestinese” - L’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha bollato come “una sciocchezza” la notizia pubblicata dal Jerusalem Post, secondo cui il presidente Donald Trump sarebbe pronto a riconoscere lo Stato palestinese durante la sua prossima visita in Medio Oriente.

L'ambasciatore USA Mike Huckabee smentisce notizia sul riconoscimento dello Stato palestinese - L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha definito "una sciocchezza" la notizia del Jerusalem Post secondo cui il presidente Donald Trump si appresterebbe a riconoscere lo Stato palestinese durante la sua prossima visita in Medio Oriente.

Gli ultimi ricordi sullo Stato di Palestina e la narrazione intimidatoria sui bambini di Gaza - C’è qualcosa di losco che manda in bestia a ogni lettura di giornale o chiacchiera televisiva, ed è la menzogna primaria su Gaza e lo Stato palestinese e l’accurata “fabrication” (che è molto più di u ... Da ilriformista.it