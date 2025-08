Gaza Herzog risponde a Mattarella | Israele non uccide indiscriminatamente

Israele replica alle parole di Sergio Mattarella sulla situazione a Gaza. Il presidente della Repubblica, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale, aveva affermato che da parte dello Stato ebraico ‚Äúnon si vedono errori, ma ostinazione a uccidere indiscriminatamente‚ÄĚ. La replica di Herzog. ‚ÄúIsraele non ha l‚Äôintenzione di uccidere indiscriminatamente‚ÄĚ, ha risposto il presidente di Israele Isaac Herzog in un lungo post su X. ‚ÄúNutro grande rispetto per il presidente d‚ÄôItalia, il mio amico Sergio¬†Mattarella. Proprio per questo, sono rimasto rattristato da alcuni aspetti delle sue recenti dichiarazioni sulla situazione a Gaza, e ho sentito il bisogno di chiarire i fatti ‚Äú, spiega Herzog. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Gaza, Herzog risponde a Mattarella: ‚ÄúIsraele non uccide indiscriminatamente‚ÄĚ

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Khan Younis, 13 mag. (askanews) - Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che due persone sono morte nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis.

Israele non si ferma contro Gaza. Appello pace da 60 associazioni - 60 associazioni arabe e israeliane riunite a Gerusalemme in un summit per dire ‚Äėno‚Äô alla guerra e proporre vie di riconciliazione.

Media: 60 morti in raid Israele a Gaza - 8.38 E' di almeno 60 morti il bilancio degli attacchi israeliani delle ultime ore nella Striscia di Gaza.

MEDIO ORIENTE | Herzog a Mattarella: Israele non uccide indiscriminatamente. Lo scrive sui social il presidente israeliano dopo le dichiarazioni del capo dello Stato italiano su Gaza. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2025/08/01/witkoff-vi Vai su X

#TG2000 - La postura aggressiva della Russia è un macigno sull’Europa: il presidente Mattarella torna a parlare del quadro internazionale durante la cerimonia del ventaglio. La grave situazione a Gaza e il riaffiorare dell’antisemitismo gli altri temi toccati dal Vai su Facebook

