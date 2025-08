Gaza Herzog risponde a Mattarella | Israele non uccide in modo indiscriminato

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha annunciato che a partire dl 9 agosto l'Aeronautica italiana sarà impegnata in lanci di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Herzog risponde a Mattarella: “Israele non uccide in modo indiscriminato”

Steinmeier a Herzog: "Gli aiuti a Gaza siano sbloccati subito" - Berlino, 12 mag. (askanews) - "Il blocco degli aiuti umanitari e medici deve essere revocato, non un giorno, ma adesso".

Isaac Herzog rappresenta Israele all'insediamento di Papa Leone XIV, appello per gli ostaggi di Gaza - "Oggi ho il privilegio di rappresentare Israele allo storico insediamento di Papa Leone XIV. Sono grato che uno dei primi atti del Papa sia stato quello di chiedere l'immediato ritorno di tutti gli ostaggi da Gaza.

Isaac Herzog sostiene la ripresa degli aiuti umanitari a Gaza - Il presidente israeliano Isaac Herzog esprime il suo sostegno alla decisione del governo di consentire la ripresa degli aiuti umanitari a Gaza, definendola "necessaria per il mantenimento delle condizioni umane fondamentali" nella Striscia.

