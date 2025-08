Gaza gli Usa sanzionano anche Anp e Olp dopo Francesca Albanese | Ostacolano la pace hanno portato il conflitto alla Corte dell’Aja

Sanzionate anche l'AutoritĂ nazionale palestinese e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina Gli Usa non si fermano a Francesca Albanese e sanzionano i funzionari Anp e Olp, rispettivamente AutoritĂ nazionale palestinese e Organizzazione per la liberazione della Palestina. Washingt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, gli Usa sanzionano anche Anp e Olp dopo Francesca Albanese: “Ostacolano la pace, hanno portato il conflitto alla Corte dell’Aja”

In questa notizia si parla di: sanzionano - francesca - albanese - gaza

Francesca Albanese, gli Stati Uniti sanzionano la relatrice dell'Onu per i territori palestinesi. Rubio: «Fomenta antisemitismo» - Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi a Ginevra, verrà sanzionata dagli Stati Uniti.

La verità fa paura. Le sanzioni a Francesca Albanese ne sono la prova. Quello che accade ogni giorno a Gaza è un genocidio e, come sostiene Albanese, i nostri politici sono complici. Mentre gli Stati Uniti sanzionano chi cerca giustizia per il popolo palestine Vai su Facebook

Francesca Albanese @FranceskAlbs risponde alla notizia delle sanzioni USA, spingendoci a combattere tutti contro il genocidio e a non tacere davanti ai crimini che vengono compiuti da Israele. "Sto davvero mettendo in gioco tutto quello che ho. Se ce la fac Vai su X

Francesca Albanese presa sul serio; La relatrice Onu Albanese sulle sanzioni Usa: contro di me intimidazione mafiosa; Noi le vorremmo dare il Nobel per la pace, ma gli USA sanzionano Francesca Albanese, la relatrice ONU su Gaza (A. Puccio).

Francesca Albanese sulla crisi umanitaria a Gaza: “Non ho più parole per descrivere l’Apocalisse. Si muore di bombe e anche di fame” - Al centro della critica di Albanese anche la gestione degli aiuti umanitari: â€śÈ assurdo che lo Stato accusato di genocidio e crimini di guerra da organismi internazionali come la Corte internazionale ... Segnala tg.la7.it

Francesca Albanese in Parlamento: «Se non fermiamo Israele, questa sarà la fase finale della cancellazione del popolo palestinese» - La Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati Francesca Albanese è a Roma per presentare, alla Camera e in Senato, il suo ultimo rapporto sulla situazione ... Si legge su msn.com