L’Italia è pronta a inviare aiuti a Gaza. “Nell’ambito delle attività promosse dal governo italiano per contribuire ad alleviare la gravissima crisi umanitaria in corso, ho autorizzato l’attivazione e il dispiegamento di un dispositivo della Difesa per l’effettuazione di lanci aerei di aiuti umanitari destinati alla popolazione civile della Striscia”, ha confermato il ministro della Difesa Guido Crosetto. L’annuncio di Crosetto. “L’intervento sarà realizzato in stretto coordinamento con le Forze Armate del Regno Hascemita di Giordania, e l’avvio operativo è previsto nelle prossime ore, con l’invio di un ‘advance party’, che si occuperà delle attività preparatorie e di coordinamento con le autorità locali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Crosetto: “Dal 9 agosto lancio aereo di aiuti umanitari”