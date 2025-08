Gaza anche l’Italia lancerà aiuti umanitari dal cielo L’inviato Usa Witkoff nella Striscia | Riferirò a Trump – Il video

Anche l’Italia ha dato il via libera a una missione di lancio di aiuti umanitari all’interno della Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere Guido Crosetto, ministro della Difesa, specificando che l’operazione “Solidarity Path 2” partirĂ giĂ tra stasera e domani: « Non possiamo restare indifferenti davanti alla sofferenza di civili innocenti». Il governo di Giorgia Meloni si allinea così alle iniziative intraprese da diversi altri Paesi partner, tra cui Francia, Germania e Regno Unito per paracadutare alimenti e beni di prima necessitĂ nell’enclave palestinese, dopo il via libera dato da Israele. A condividere il filmato di una di queste operazioni eseguite nelle ultime ore è stato lo stesso presidente francese Emmanuel Macron. 🔗 Leggi su Open.online

Pressing dell’Italia su Israele: consenta gli aiuti a Gaza. Tajani: «No al Piano Netanyahu, ci riconosciamo in quello egiziano» - «Noi dobbiamo ottenere un risultato che è quello di arrivare a un cessate il fuoco, far liberare gli ostaggi israeliani che sono dal 7 ottobre nelle mani dei terroristi e permettere alla popolazione civile di avere tutti gli aiuti umanitari di cui ha bisogno».

Crosetto: "Dal 9 agosto il lancio di aiuti umanitari italiani a Gaza" Vai su X

Mentre l’Italia annuncia nuovi aiuti e l’accoglienza di bambini palestinesi feriti, gli aiuti umanitari continuano ad arrivare col contagocce. Gli airdrop internazionali non bastano: a Gaza servono corridoi umanitari stabili e un cessate il fuoco immediato. Vai su Facebook

