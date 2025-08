Gaza affamata da Israele in maniera calcolata | l’inchiesta del Guardian sull’afflusso di aiuti alimentari nella Striscia

Israele ha affamato “in modo calcolato” la popolazione palestinese di Gaza tramite il controllo del flusso di cibo. È quanto denuncia l’inchiesta pubblicata dal quotidiano britannico Guardian sulla situazione nella Striscia col titolo emblematico di “matematica della fame” e la foto di un bambino denutrito. Il giornale sottolinea come le autorità israeliane abbiano, e non da oggi, calcolato quante calorie siano necessarie ai palestinesi per sopravvivere e come abbiano di conseguenza fatto entrare forniture nella Striscia ben inferiori al fabbisogno alimentare. A riprova vengono citati dati internazionali delle ong e dello stesso Stato ebraico, a partire da quelli di Cogat, l’agenzia israeliana che ancora controlla le spedizioni di aiuti a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

