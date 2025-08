Gaza 126 pacchi di forniture umanitarie paracadutati sulla Striscia | il video dell’operazione francese

L’esercito israeliano ha riferito che sono stati paracadutati nella Striscia 126 pacchi di forniture umanitarie da parte di aerei provenienti da sei Paesi nella piĂą grande operazione di lanci umanitari dall’inizio degli sforzi per aumentare la fornitura di aiuti a Gaza. Aerei di Giordania, Egitto, Emirati Arabi Uniti e, per la prima volta da oltre un anno, Spagna, Germania e Francia hanno lanciato aiuti alimentari sia nel nord che nel sud di Gaza. L’Idf ha affermato che i lanci sono stati effettuati “in conformitĂ con le direttive del livello politico e come parte della cooperazione tra Israele, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Egitto, Spagna, Francia e Germania”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, 126 pacchi di forniture umanitarie paracadutati sulla Striscia: il video dell’operazione francese

In questa notizia si parla di: gaza - pacchi - forniture - umanitarie

Gaza Foundation, al via la distribuzione degli aiuti sostenuta da Israele. Hamas infuriata minaccia chi ritira i pacchi e offre cibo gratis - Armi, minacce e cibo gratis alla popolazione: nella Striscia di Gaza, Hamas non sembra avere la minima intenzione di lasciare la gestione degli aiuti umanitari in mano alla Gaza humanitarian foundation (Ghf).

Gaza, caos al centro di distribuzione aiuti: i pacchi alimentari vengono lanciati sulla folla - Pacchi di aiuti alimentari che vengono lanciati sulla folla, mentre le persone si accalcano nel caos per recuperare qualche cosa da mangiare.

Faranno come dice lui, diranno che ora va tutto bene e che gli israeliani sono tanto umani. Del resto è il solo motivo per cui faranno passare quattro pacchi di farina e due di riso Vai su X

### **Israele annuncia una "tregua umanitaria di 24 ore" e la ripresa degli aiuti a Gaza** Israele ha dichiarato una **tregua umanitaria di 24 ore** in diverse aree popolate di Gaza, inclusa la parte settentrionale, a partire da domenica mattina (27 luglio 2025). Vai su Facebook

Gaza, 126 pacchi di forniture umanitarie paracadutati sulla Striscia: il video dell’operazione francese; Tregua umanitaria a Gaza, cibo e forniture mediche via terra e aria; Aiuti (pochi) e pacchi dal cielo, ma per Netanyahu «non c'è fame a Gaza».

Gaza, l’Onu denuncia: «Gli aiuti non arrivano, vengono bloccati da milizie armate» - Secondo quanto riportato dal sito ufficiale delle Nazioni Unite, migliaia di camion carichi di generi alimentari e medicinali sono stati intercettati Gaza, l’Onu denuncia: «Gli aiuti non arrivano, i c ... Scrive panorama.it

Gaza, scatta la pausa umanitaria. Ma è già polemica: "Insufficiente" - Il ministro dell'Energia israeliano, Eli Cohen: "La decisione per evitare sanzioni europee" ... Come scrive msn.com