Gattuso c’è la data del debutto sulla panchina della Nazionale | boom di biglietti venduti

Per il debutto di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana – match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l’ Estonia – in programma venerdì 5 settembre alle 20:45 a Bergamo, si è registrato un avvio di prevendite sorprendente: giĂ oltre 14.000 tagliandi venduti. La partita segna il ritorno della Nazionale a Bergamo dopo quasi cinque anni: l’ultima volta risale all’ottobre 2020, quando l’ Italia giocò un match di Nations League contro l’ Olanda in un gesto simbolico di vicinanza alla cittĂ , allora duramente colpita dalla pandemia. La FIGC ha promosso l’evento con una campagna di promozioni dedicate a famiglie, Under?12, Under?18 e Over?65, con prezzi che partono da poco piĂą di 5 euro per i bambini e da 20 per le curve. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it