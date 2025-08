Atleti – per lo più minorenni – trasportati dal gatto delle nevi sulla cassetta adibita alle merci o trainati da funi agganciate a quelli che sembrano piattelli degli skilift. Succede allo Stelvio, ghiacciaio famoso tra gli addetti al settore del mondo agonistico dello sci alpino per gli allenamenti. La denuncia è arrivata a ilFattoQuotidiano.it attraverso una serie di video che mostrano quanto accade lungo le piste d’allenamento, di cui la società Baita Ortler è titolare di concessione. Da quanto appreso dal Fatto.it per le piste, non essendo aperte al pubblico e non essendo attrezzate con impianti di risalita, non è previsto il servizio di sicurezza, vale a dire la presenza di soccorritori che possono intervenire per qualsiasi tipo di incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gatto delle nevi trasporta sciatori minorenni sulla cassetta-merci allo Stelvio, il video: “Ma dov’è la sicurezza?”