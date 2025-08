Gatti scomparsi nel nulla a Cogne la denuncia delle associazioni | Potrebbe trattarsi di un serial killer

In pochi giorni, nei piccoli villaggi montani di Lillaz e Sonveulla, nel comune di Cogne, in Valle d’Aosta, una quindicina di gatti sono scomparsi nel nulla. Una serie anomala di sparizioni che sta creando allarme tra i residenti e solleva sospetti sempre più inquietanti: che dietro possa esserci l’intervento dell’uomo. Gli animali, abituati a muoversi liberamente tra i boschi e i prati a 1.600 metri di quota, erano parte integrante della quotidianità dei due borghi che, insieme, contano poco più di cento abitanti. Alcuni erano dotati di Gps, abituati a fronteggiare i predatori selvatici come volpi o lupi. 🔗 Leggi su Open.online