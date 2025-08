Gas all’Ucraina l’Azerbaijan sfida la Russia nel mercato europeo

L’annuncio della compagnia ucraina Naftogaz di aver firmato un accordo con l’azera SOCAR per importare gas attraverso il corridoio transbalcanico rappresenta un passaggio simbolico ma denso di conseguenze. Si tratta solo di una spedizione di prova, modesta nei numeri, ma cruciale nella logica: è il primo passo verso la costruzione di una rete alternativa ai canali dominati dalla Russia e, soprattutto, un segnale politico ed energetico lanciato a Mosca e all’Europa. Il gas azero, consegnato attraverso la rotta Grecia-Bulgaria-Romania-Ucraina, si affaccia oggi sul teatro piĂą instabile del continente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

In questa notizia si parla di: ucraina - russia - azerbaijan - sfida

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - (Adnkronos) – La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - ROMA (ITALPRESS) – “Insieme abbiamo come sempre ribadito il nostro impegno per arrivare a una pace giusta e duratura” in Ucraina, “rinnoviamo il nostro sostegno agli sforzi in questo senso.

La Russia di Putin, ossessionata dalla guerra in Ucraina, sta perdendo il controllo dell'area caucasica meridionale. La sfida è di Erdogan, che vuole ricostituire una Turchia egemone nella regione. I contatti di pace tra Armenia e Azerbaijan non sono stati gestti Vai su X

Baku-Mosca, un groviglio di tensioni crescenti / Azerbaijan / aree / Home; A Ginevra sorvolando l’Italia: la sfida dei funzionari russi sanzionati; Armenia e Azerbaijan: tregua fragile, diplomazia energetica e sfide geopolitiche..

La strategia di Putin: la sfida all’America, le bombe e la stretta sulla società civile. «L'Ucraina sarà il Vietnam di Trump» - Putin ignora per ora l’ultimatum di Trump che minaccia nuove sanzioni se la Russia dovesse continuare la guerra. Da msn.com

Guerra Ucraina - Russia, le news del 30 luglio - Ucraina, ministro degli esteri: “Modificheremo la lagge anticorruzione” L'Ucraina modificherà la controversa legge anticorruzione che ha scatenato proteste in tutto il Paese. Scrive repubblica.it