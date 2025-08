Garlasco l’annuncio dall’avvocato De Rensis sulle indagini | È un atto grave

Il caso di Garlasco continua a tenere banco anche in televisione. Nel corso di una puntata di Morning News, il programma di Canale 5 condotto da Dario Maltese, è stato ospite tra gli altri l’ avvocato Fabio De Rensis, che difende Alberto Stasi. E lui si è soffermato su qualcosa che non ha proprio compreso e che ha ritenuto di una gravità importante. In studio c’era anche il consulente di Andrea Sempio, il generale Luciano Garofalo, che ovviamente non era in linea con le dichiarazioni dell’avvocato De Rensis. C’è stato un episodio che ha fatto agitare il legale di Stasi. Vediamo perché ha protestato su qualcosa accaduto molti anni fa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: avvocato - rensis - garlasco - annuncio

Stasi dai pm, l'avvocato De Rensis: "Non lavorano su tesi strampalate..." - “Adesso andiamo a spiegare tutto ai magistrati. Vediamo che domande ci fanno e rispondiamo. Non so se la riscriveremo la storia, so che la stiamo ridisegnando.

“Perché è famoso”. Garlasco, la scoperta sull’avvocato di Alberto Stasi: chi è Antonio De Rensis - È diventato uno dei volti più noti del foro italiano per la sua capacità di inserirsi nei casi giudiziari più intricati e controversi degli ultimi decenni.

Il caso Garlasco e l’avvocato Antonio De Rensis: una difesa che riapre vecchie ferite - Nel panorama legale italiano, il nome di Antonio De Rensis risuona come sinonimo di tenacia e discrezione.

#Garlasco, l'avvocato De Rensis e il generale Garofano sul verbale dell'interrogatorio a Andrea #Sempio #MorningNews Vai su X

Garlasco, l'annuncio improvviso dell'avvocato Lovati coinvolge Alberto Stasi: cosa succede ora (VIDEO) Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, a Filorosso il clamoroso scontro tra i legali di Sempio e Stasi: cosa è successo. L'annuncio di Lovati: Hanno perso il buon senso, faremo esposto in Procura; Caso Garlasco, caos con De Rensis: Mi arrendo, è un orrore. E Brindisi costretto a chiudere i microfoni: Calma; Garlasco: Le dichiarazioni dell’avvocato Antonio De Rensis sul testimone Marco Muschitta. -Quarta Repubblica.

Garlasco, i dubbi di De Rensis sul verbale di Andrea Sempio: per l'avvocato di Stasi è "un atto grave" - Fabio De Rensis, l’avvocato difensore di Alberto Stasi, ha definito “un atto grave” la redazione del verbale dell’interrogatorio ad Andrea Sempio ... Secondo virgilio.it

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Verbale di Sempio atto grave e di imperizia, Cassese dovrebbe…” - Il delitto di Garlasco a Morning News con le parole dell'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis: ecco le sue dichiarazioni ... Da ilsussidiario.net