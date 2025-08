La madre di Andrea Sempio, attualmente indagato per il delitto di Garlasco, torna a fare chiarezza sul suo rapporto con l’ex pompiere Antonio B., anch’egli ascoltato dagli investigatori in merito a un sospetto riguardante un biglietto del parcheggio di Vigevano, datato la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi. In particolare, si ipotizzava che quel tagliando non fosse di Sempio, ma della madre. Secondo le dichiarazioni di Andrea Sempio agli inquirenti, la mattina del 13 agosto 2007 si trovava in casa con il padre, in attesa che la madre terminasse alcune commissioni. Solo in seguito avrebbe preso la macchina della donna per recarsi a Vigevano. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, il giallo dello scontrino: perché la Procura indaga sul rapporto tra la madre di Sempio e l’ex pompiere