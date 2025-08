Gallipoli si fa la doccia in cortile e finisce su Google Street View | 56enne chiede 80mila euro di risarcimento

Lo scontro tra il 56enne di Gallipoli e Google. Un uomo di 56 anni di Gallipoli ha citato in giudizio Google per essere apparso su Google Street View mentre faceva la doccia nel cortile della propria abitazione, in abiti succinti e con il volto visibile. La richiesta di risarcimento ammonta inizialmente a 80mila euro, poi ridotta a 38mila. La causa, ora al vaglio del Tribunale civile di Lecce, ha sollevato una complessa questione legata al diritto alla privacy. Le accuse. Difeso dall’avvocato Vincenzo De Vittorio, il cittadino ha denunciato di essere stato “ben riconoscibile” e vittima di derisioni dopo che l’immagine è stata resa pubblica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Gallipoli, si fa la doccia in cortile e finisce su Google Street View: 56enne chiede 80mila euro di risarcimento

In questa notizia si parla di: google - gallipoli - doccia - cortile

