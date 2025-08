Galles lesbica 66enne Cherry Vann eletta arcivescova della chiesa anglicana è la prima persona pro Lgbtq+ in questo ruolo in Uk

Vann, ordinata sacerdote nel 1994, vive con la compagna Wendy e i loro due cani. È affiliata all’Open Table Network, iniziativa cristiana nata per offrire culto e sostegno specificamente alla comunità Lgbtq+ La Chiesa anglicana del Galles ha scelto di imboccare una strada apertamente ideologi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Galles, lesbica 66enne Cherry Vann eletta arcivescova della chiesa anglicana, è la prima persona pro Lgbtq+ in questo ruolo in Uk

In questa notizia si parla di: galles - vann - chiesa - anglicana

La 66enne Cherry Vann è stata eletta alla guida della Chiesa anglicana in Galles, diventando la prima donna al mondo apertamente lesbica a ricoprire la carica di arcivescovo @ultimoranet Vai su X

Il 29 luglio 1981, 750 milioni di persone in tutto il mondo seguirono in diretta TV quello che fu definito "il matrimonio del secolo": Carlo, Principe del Galles, convolava a nozze con la dolce e timida Diana Spencer, appena ventenne. A Londra er Vai su Facebook

Cherry Vann prima arcivescova donna e LGBTQ del Galles; Perché re Carlo III non sarà in Vaticano per i funerali di Papa Francesco; In Inghilterra e Galles ora la maggioranza della popolazione non è cristiana.

Cherry Vann prima arcivescova donna e LGBTQ del Galles - Cherry Vann sarà la prima donna queer a ricoprire il ruolo di arcivescova della Comunione Anglicana a livello globale. Secondo gay.it

Scandali sessuali in Chiesa anglicana, nuove accuse di pedofilia - Scandali sessuali in Chiesa anglicana, nuove accuse di pedofilia S'allarga l'indagine 'storica' su vescovo gallese già condannato S'allarga l'indagine 'storica' su vescovo gallese già condannato ... Come scrive quotidiano.net