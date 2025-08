Una ulteriore splendida occasione per ammirare le collezioni del museo fiorentino nell’anno in cui si celebrano i 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti. Dopodomani infatti torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. In occasione della #DomenicalMuseo, la Galleria dell’Accademia di Firenze aprirà gratuitamente al pubblico dalle 8.15 alle 18.50 – ultimo accesso alle 18.20 –. La Galleria dell’Accademia custodisce il più importante nucleo scultoreo michelangiolesco – in quanto sede del David e dei cosiddetti ’non finiti’: i Prigioni, il San Matteo e la Pietà di Palestrina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Galleria dell’Accademia. Domenica al museo con ingresso gratuito