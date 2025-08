L’ex difensore dell’Inter, Fabio Galante, ha parlato della trattativa tra i nerazzurri e l’Atalanta per Lookman e si è proiettato alla prossima stagione. Fabio Galante, ex difensore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per commentare il possibile arrivo di Ademola Lookman, esterno offensivo nigeriano dell’Atalanta, nel club di Cristian Chivu. Galante si è detto fiducioso sulla chiusura dell’operazione, ritenendola fondamentale per migliorare l’attacco dell’Inter, che a suo giudizio ha bisogno di un giocatore capace di saltare l’uomo e creare superioritĂ . Riflessioni anche sulla Juventus, definita da Galante come una squadra ancora in costruzione, che dovrĂ intervenire sul mercato per avvicinarsi al livello di Inter e Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Galante fiducioso: «Lookman all’Inter? Penso che si troverà il modo di accontentare tutti, uno come lui a Chivu serve. Vi dico la mia griglia scudetto»