Gaia fa chiarezza sul subentro | Iter condizionato dal contenzioso

Gestione del servizio idrico a Lucca, i problemi ci sono, la proroga è dietro l’angolo: lo conferma la stessa Gaia, che sulla carta sarebbe dovuta subentrare a Geal a partire dal gennaio 2026, visto che a fine anno scade la concessione trentennale di Geal. Ma i tempi per rispettare la scadenza ormai non ci sono, come annunciato dal nostro giornale nell’edizione di ieri. Il gestore Apuo-versiliese attribuisce le difficoltà al contenzioso avviato dal Comune di Lucca per garantire la gestione in autonomia e sottolinea come l’incontro recentemente tenutosi presso la sede dell’ Autorità Idrica Toscana è stato richiesto da Gaia stessa che, sottolinea nella nota, non avrebbe alcuna difficoltà a subentrare (e indebitandosi per pagare circa 30 milioni al socio privato Acea). 🔗 Leggi su Lanazione.it

