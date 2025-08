Gago e Semplici a Stile TV sul Napoli Gutierrez Meret e Milinkovic

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Mario Gago, giornalista di Radio Onda Cero, sul Napoli. “ Gutierrez? Avevo già sentito di un interessamento del Napoli l’anno scorso, perché fu tra i protagonisti della grande cavalcata del Girona. Sia a livello offensivo che difensivo ha mostrato di avere buone qualità, e gradualmente è diventato un protagonista. Ha detto che voleva giocare la Champions con il Girona, adesso il Napoli è tornato a chiedere informazioni su di lui, forse dovrà pagare una cifra vicina ai 30 milioni ma dovrà anche aspettare perché lui ad inizio luglio si è operato alla caviglia per via di alcuni disturbi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Gago e Semplici a Stile TV sul Napoli, Gutierrez, Meret e Milinkovic

