Futsal Ternana annunciato il girone dei rossoverdi | derby contro lo Spello

Una mini ‘rivoluzione’ annunciata per la Futsal Ternana, dopo la retrocessione in A2. I rossoverdi hanno salutato mister Federico Pellegrini, artefice di promozioni indimenticabili fino ad arrivare alla seconda divisione del futsal. Al suo posto la società rossoverde ha ingaggiato Marco Bettelli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Futsal Ternana, rossoverdi a lavoro per costruire la rosa per la prossima stagione: “Fase di grandi cambiamenti, ma ci faremo trovare pronti” - Dopo la retrocessione dalla Serie A2 Élite, la Tip Power Futsal Ternana è già al lavoro per affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie A2.

#futsalmercato, Tip Power Ternana: continuerà il suo percorso di crescita in rossoverde - La Tip Power Futsal Ternana è lieta di annunciare la riconferma di Matteo Capotosti, ultimo classe 2006. Da calcioa5live.com

