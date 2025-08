Furto milionario a Bologna anziana truffata da finti carabinieri | il video del raggiro

Due italiani arrestati a Bologna per furto da 1 milione ai danni di un'anziana: raggirata da finti carabinieri, recuperati preziosi e denaro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furto milionario a Bologna, anziana truffata da finti carabinieri: il video del raggiro

Rubano gioielli per un milione di euro a un'anziana, arrestati due sinti «finti carabinieri» - Fanno parte di due famiglie sinti di Torino e Vercelli e sono stati individuati dalla polizia a Rimini dopo il colpo messo a segno a Bologna ... Riporta torino.corriere.it

Arrestati due italiani a bologna per il furto in casa di un’anziana con gioielli da un milione di euro - Due uomini arrestati a Bologna per un furto di gioielli del valore di un milione di euro ai danni di una donna anziana, ingannata con una casacca contraffatta dei carabinieri. Si legge su gaeta.it