Furto contactless con il Pos | come funziona e come difendersi

È già stato ribattezzato pickpocketing 2.0 ed è una nuova frontiera della truffa digitale. Tramite un Pos pirata, ossia un terminale esteticamente identico ai lettori utilizzati dai commercianti e dai ristoratori per i pagamenti con carta, è stato possibile derubare alcuni ignari passanti semplicemente avvicinandolo alle loro tasche. È successo a Sorrento, dove una 36enne di origini peruviane è stata fermata dopo aver messo in atto la nuova tecnica di borseggio per strada. Secondo gli inquirenti, è possibile che sia responsabile anche di un altro furto avvenuto a Roma, dove un turista ha trovato 9 mila euro in meno sul suo conto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Furto contactless con il Pos: come funziona e come difendersi

Sorrento, scoperto POS pirata contactless: nuova tecnica di furto elettronico - Allarme sicurezza in Costiera Sorrentina: per la prima volta, i Carabinieri hanno sequestrato un POS mobile contactless pirata, un dispositivo capace di sottrarre denaro dai conti correnti semplicemente avvicinandosi a borse o tasche contenenti carte di credito o bancomat.

