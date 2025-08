Furti contactless | si possono davvero perdere soldi solo passando accanto a un Pos?

Nell’epoca contemporanea, anche il borseggio può diventare ipertecnologico. Negli ultimi giorni, infatti, è tornato al centro dell’attenzione il cosiddetto «borseggio 2.0», perpetrato con il pos, senza bisogno che la vittima tiri fuori dalla borsa o dalla tasca carte o telefono. Video virali mostrano presunti ladri che, armati di lettori di carte portatili, si aggirano tra la folla strusciando il dispositivo per sottrarre denaro con pagamenti contactless. Ma quanto c’è di vero? A riaccendere i riflettori è stato l’arresto di una donna a Sorrento. Trovata in possesso di un Pos mobile durante un fermo per un furto di una banconota da 100 euro, è accusata anche di una truffa a Roma dove, secondo gli inquirenti, avrebbe usato un lettore portatile per sottrarre circa 9. 🔗 Leggi su Open.online