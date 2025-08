Il comando unico di Polizia Locale di Turbigo e Vanzaghello funziona e il primo bilancio del lavoro svolto dopo l’accordo dimostra che unire le forze e condividere mezzi e uomini porta a un risultato: sono proprio i numeri del primo bilancio del Comando unico a testimoniare la bontà della scelta che ha permesso, come ha sottolineato anche il sindaco di Vanzaghello, Arconte Gatti, di "presidiare e controllare meglio il paese e tutto il territorio, pronti a intervenire in maniera ancora più puntuale e tempestiva in caso di emergenze o situazioni di criticità e pericolo". Il primo dato riguarda gli interventi richiesti telefonicamente al comando e la suddivisione per categorie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Funziona il patto della Locale. Mille interventi compiuti e territorio meglio presidiato