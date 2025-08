Funicolare di Chiaia entra in vigore l' orario estivo per tutto il mese di agosto

Entra in vigore l'orario estivo per la Funicolare di Chiaia valido per tutto il mese di agosto. L'esercizio coprirà , tutti i giorni, la fascia oraria tra le 7.00 e le 22.00, con una frequenza corse ogni 10 minuti. Non saranno effettuati, dunque, i vari prolungamenti previsti dall'orario ordinario. 🔗 Leggi su Napolitoday.it