Freedom Flotilla Tony La Piccirella ora vuol fare causa a Israele | Ci hanno sequestrati e minacciati con le armi

«Ho deciso di provare a intraprendere un percorso penale contro lo Stato di Israele per il sequestro illegale e illegittimo dell’equipaggio ». Le parole sono quelle di Tony La Piccirella, attivista barese, uno dei due italiani a bordo della nave Handala, abbordata e dirottata dalle forze armate israeliane al largo di Gaza lo scorso 26 luglio mentre cercava di consegnare aiuti umanitari alla popolazione civile. Secondo il suo racconto, l’abbordaggio è stato violento e il trattamento riservato all’equipaggio, composto da 21 attivisti di dieci Paesi diversi, « assimilabile a un sequestro di persona ». 🔗 Leggi su Open.online

