Fratelli d’Italia la crisi siciliana | perché Messina ha lasciato il partito

Manlio Messina Un fulmine a ciel sereno: Manlio Messina, deputato catanese e figura di spicco di Fratelli d’Italia, ha annunciato le sue dimissioni da via della Scrofa e dal gruppo parlamentare. Una decisione che squarcia il velo su una crisi interna del partito in Sicilia. In una nota scarna inviata alla stampa il 31 luglio 2025, Messina lascia il partito senza sbattere la porta, ma con un messaggio criptico che alimenta interrogativi: “È una scelta intima, custodita nel cuore”. Il commissariamento. Le tensioni interne non sono una novità. Da mesi, il partito è dilaniato da attriti siciliani che hanno costretto Roma a commissariare la federazione regionale, con Luca Sbardella nominato a marzo per sedare le faide tra correnti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Fratelli d’Italia, la crisi siciliana: perché Messina ha lasciato il partito

In questa notizia si parla di: fratelli - italia - crisi - messina

Ostia, Riccardo Maiani approda in Fratelli d’Italia - Ostia, 15 maggio 2025- “Siamo lieti di abbracciare Riccardo Maiani e di dargli il benvenuto in Fratelli d’Italia”.

Sondaggi politici La7, Fratelli d’Italia allunga - (Adnkronos) – Fratelli d'Italia cresce ancora, il partito di Giorgia Meloni vola nel sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 se si andasse alle elezioni oggi, 12 maggio.

Sondaggi politici La7, Fratelli d’Italia allunga - (Adnkronos) – Fratelli d'Italia cresce ancora, il partito di Giorgia Meloni vola nel sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 se si andasse alle elezioni oggi, 12 maggio.

Il Partito Democratico è il partito delle ZTL e dei circoli esclusivi, non dei lavoratori. Giorgia #Meloni e Fratelli d'Italia invece credono negli italiani e nel lavoro. I risultati si vedono: avanti così Vai su Facebook

Manlio Messina lascia Giorgia Meloni, valuta se dimettersi anche da parlamentare: partito in crisi in Sicilia; Da Nord a Sud le inchieste scuotono la politica: cosa sta succedendo in Calabria, Sicilia, Marche e Lombardia; Manlio Messina, il deputato meloniano siciliano lascia Fdi: “Valuterò anche se dimettermi da….

Manlio Messina lascia Giorgia Meloni, valuta se dimettersi anche da parlamentare: partito in crisi in Sicilia - "Una decisione intima", spiega, ma che arriva nel caos dell'inchiesta per corruzione in Sicilia ... Come scrive virgilio.it

“Lascio”: caos interno a Fratelli d’Italia, cosa sta succedendo - Un addio importante all'interno di Fratelli d'Italia potrebbe cambiare le cose. Si legge su newsmondo.it